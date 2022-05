Quel matelas pour bien dormir ?

Comment choisir son matelas pour mieux dormir ? Pour bien dormir, il faut bien choisir son matelas. Facile à dire, mais en pratique comment procède-t-on ? Il faut tout d’abord savoir qu’il existe trois catégories de matelas différentes ; ceux à ressorts, à mousse et en latex. Chacun y trouvera son bonheur.

Quel matelas ressorts pour bien dormir.

Les Matelas ressorts présentent trois types de technologies différents : les ressorts biconiques, les ressorts Multispire et les matelas à ressorts ensachés. Plus étroits au milieu qu’à leurs extrémités et reliés entre eux par des spires dans le sens de la largeur, les ressorts biconiques sont généralement réservés pour les produits d’entrée de gamme.

Les ressorts Multispire, quant à eux, composés d’un fil d’acier en spires continu de par en par du matelas, offrent un soutien total, un couchage ferme et tonique, une indépendance de couchage moyenne et une très bonne aération.

Pré comprimé et ensachés individuellement, le matelas ressort ensaché travaille indépendamment et assure à chaque partie du corps, une suspension optimale. C’est la technologie la plus répandue, puisque quelle que soit la pression, cette suspension permet une indépendance de couchage, le respect de la morphologie et une ventilation très efficace.

Les Matelas mousse pour bien dormir

Les Matelas mousse peuvent être conçus par la mousse de Polyéther, de Polyuréthane et la mousse Viscoélastique.

La mousse de Polyéther est une mousse synthétique de faible densité, d’une épaisseur minimum de 10 cm et d’une densité de plus ou moins 20 kg/m3. Elle réserve un confort très ferme, c’est un produit basic d’entrée de gamme.

La mousse de Polyuréthane, est aussi une mousse synthétique mais à cellules ouvertes offrant une bonne élasticité d’une densité supérieure à 24 kg/m3. Cette mousse assure un confort ferme et dynamique, une bonne ventilation et est fortement recommandée en cas d’allergie.

La mousse Viscoélastique est une mousse de Polyuréthanne de très haute densité à absorption totale d’énergie. Ainsi, elle limite les points de pression. Elle a été développée par la NASA et surnommée matelas à mémoire de forme de densité supérieur à 55Kg/m3. Elle est un produit haut de gamme (voir ici dans cette boutique de literie pour l’achat d’un matelas à mémoire de forme) ; elle favorise la circulation du sang et offre une excellente indépendance de couchage. Elle est très conseillée pour les personnes sujets à une sudation relativement importante.

Quel matelas latex pour bien dormir

Les Matelas Latex sont d’origine naturelle (sève d’hévéa) ou synthétique. Grâce à cette matière, ils sont résistants et quasiment indéformables d’une densité allant de 54Kg/m3 à 83Kg/m3. Ils offrent un confort progressif, souple à l’accueil et ferme en profondeur. Perforé ou alvéolé, ils sont dotés de zones de conforts différenciées allant de 3 à 7 zones.